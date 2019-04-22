Джулиани рассказал об ответе Белого дома на доклад Мюллера

По его словам, речь идет о 45-страничном документе, в котором бы давалась оценка докладу Мюллера.

Он также добавил, что в настоящее время Белый дом не нуждается в публикации "ответа".

Джулиани подчеркнул, что администрация США может опубликовать данный документ в ответ на действия демократов в конгрессе.

Ранее сообщалось, что Джулиани не видит ничего плохого в получении от россиян информации штабом Трампа.