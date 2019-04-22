Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Джулиани рассказал об ответе Белого дома на доклад Мюллера 

Газета.Ru + ещё 3 47 минут назад
Фото: Reuters
Адвокат Рудольф Джулиани, который представляет интересны президента США Дональда Трампа, заявил, что Белый дом пока не намерен публиковать ответ на доклад спецпрокурора Роберта Мюллера по расследованию дела о "вмешательстве России" в американские выборы. Об этом сообщает Fox News.
По его словам, речь идет о 45-страничном документе, в котором бы давалась оценка докладу Мюллера.
Он также добавил, что в настоящее время Белый дом не нуждается в публикации "ответа".
Джулиани подчеркнул, что администрация США может опубликовать данный документ в ответ на действия демократов в конгрессе.
Ранее сообщалось, что Джулиани не видит ничего плохого в получении от россиян информации штабом Трампа.
Газета.Ru: последние новости
Порошенко решил подписать закон о языке до сложения полномочий Зеленский сделал заявление по результатам экзит-полов Порошенко утвердил план о курсе Украины в ЕС и НАТО
В мире , США , Роберт Мюллер , Рудольф Джулиани , Дональд Трамп , Администрация США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко получил от США гарантии172
Зеленский готовится к переговорам с Россией29
Соловьев призвал не признавать выборы на Украине73
«Будет больно!» Что ждет Украину после выборов11
ЦИК Украины опубликовал новые данные по выборам3
Видео
Опубликован второй экзит-пол с выборов на Украине
В мире Украина
Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео
Происшествия Кавказ
«Роскосмос» опубликовал звуки нейтронных звезд
Наука и техника
«Миллионы погибших на Шри-Ланке». Трамп сделал заявление
В мире
«Приехала полиция»: Зеленский нарушил закон
Украина В мире
«Дрессированная»: за что высмеяли вице-спикера Рады
В мире Статьи
Разгром! Названы первые результаты выборов на Украине
Украина В мире
Dragon уничтожен? Испытания Маска провалились
Наука и техника Статьи
«Хватит насиловать страну»: Femen напали на Зеленского
Украина В мире
Загадочный объект в небе над Россией попал на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение