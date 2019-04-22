Джулиани рассказал об ответе Белого дома на доклад Мюллера 

Адвокат Рудольф Джулиани, который представляет интересны президента США Дональда Трампа, заявил, что Белый дом пока не намерен публиковать ответ на доклад спецпрокурора Роберта Мюллера по расследованию дела о "вмешательстве России" в американские выборы. Об этом сообщает Fox News.
По его словам, речь идет о 45-страничном документе, в котором бы давалась оценка докладу Мюллера.
Он также добавил, что в настоящее время Белый дом не нуждается в публикации "ответа".
Джулиани подчеркнул, что администрация США может опубликовать данный документ в ответ на действия демократов в конгрессе.
Ранее сообщалось, что Джулиани не видит ничего плохого в получении от россиян информации штабом Трампа.