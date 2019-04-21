Ошибочка вышла: в Косово назвали будущего премьера Украины

Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай пожелал победы своему «другу Петру Порошенко » и «его будущему премьер-министру Вовану Лексусову». Это сообщение он выложил на своей странице в твиттере, правда, вскоре удалил. Британский журналист Шон Уокер предположил, что это мог быть розыгрыш российских пранкеров, известных как Вован и Лексус.

Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай пожелал удачи «будущему премьер-министру» Украины «Вовану Лексусову». Об этом он написал на своей странице в твиттере, передает ФАН.

«Моему другу Петру Порошенко и его будущему премьер-министру Вовану Лексусову желаю всего самого лучшего и победы, чтобы вести страну по пути евроатлантической интеграции», — отметил он.

Вскоре политик удалил свое пожелание со своей страницы в соцсети. Однако сам текст частично доступен в поисковой системе Google , если запрашивать цитату сообщения. Помимо этого, пользователи твиттера и журналисты успели сделать скриншоты записи.

Так, британский корреспондент Шон Уокер отметил, что Харадинай, скорее всего, стал жертвой российских пранкеров Вована и Лексуса ( Владимира Кузнецова и Алексея Столярова соответственно). Об этом он написал все в том же твиттере, выложил скриншот записи премьер-министра.

На пост журналиста отреагировал один из шутников — Владимир Кузнецов. Он как бы подтвердил предположение Уокера.

«Это просто, поскольку западная пресса не слишком много пишет о нас, как здесь. Таким образом, мы можем подкараулить новых политиков», — написал Кузнецов.

Это не единственный случай, когда Кузнецов и Столяров «подкарауливают» политиков. В конце февраля этого года они разыграли самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо. Они позвонили ему от имени президента Швейцарии Ули Маурера и предложили заблокировать «счета Мадуро », передает ФАН.

Подробную историю «о пранке с Гуайдо» Вован рассказал на своей странице в фейсбуке. Пранкеры под видом Маурера сообщили лидеру венесуэльской оппозиции о том, что в некоем «швейцарском банке» Lexus Vovanial Bank Ltd законный президент Венесуэлы Николас Мадуро хранит миллионы. Вован и Лексус предложили перевести «преступные деньги» на личный счет Гуайдо, а сами счета президента заблокировать.

Кроме того, они пообещали Гуайдо, что «как глава Боливарианской Республики» он сможет распоряжаться деньгами как угодно. Вован уточнил, что они попросила Гуайдо также отправить официальный запрос на блокировку счетов. Под видом швейцарского президента они отправили на почту «и.о. президента» «примерный текст, который должен быть в его запросе». В итоге они получили этот запрос, подписанный политиком.

Вскоре после этого Гуайдо, по словам Вована, рассказал прессе о своей беседе с «Маурером», после чего власти Швейцарии опровергли его слова.

Чтобы не потерять контроль над ситуацией, они, как рассказал Владимир Кузнецов, связались со спецпредставителем США по Венесуэле Эллиотом Абрамсом . Они сообщили ему, что «Гуайдо поступил плохо, выдав все в прессу», и это может помешать расследованию о «преступных счетах президента Венесуэлы». Спецпредставитель согласился с ними.

«Мы будем держать все в тайне. Я сообщу Гуайдо, что этот комментарий был его ошибкой и не должен повториться», — пообещал он пранкерам.

Напомним, что Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом Венесуэлы в конце января этого года. Его признали США и ряд других стран. Между тем Россия поддерживает законного президента страны Николаса Мадуро.

Пока в самопровозглашенной республике Косово предсказывают победу несуществующему «премьер-министру Украины», действующий украинский президент Петр Порошенко планирует баллотироваться на этот пост. Об этом заявил депутат Верховной рады страны Антон Геращенко, сообщает радио «НВ».

«Самым главным интересантом досрочных выборов в парламент Украины является Петр Алексеевич Порошенко. Дело в том, что Петр Порошенко, понимая, что он уже проиграл президентские выборы, наметил себе новый план — он хочет быть премьер-министром Украины», — отметил парламентарий.

Для нынешнего украинского лидера есть своя выгода в досрочных парламентарных выборах. Геращенко подчеркнул, что они нужны главе государства для того, чтобы сохранить те голоса, которые он наберет сейчас «благодаря полной пропаганде».

Тем временем публицист, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов считает, что Порошенко осознает, что у него нет шансов возглавить кабинет министров. Об этом он рассказал в интервью ФАН.

По его словам, нынешний президент пытается сохранить позиции во власти, чтобы обеспечить себе «свободное выживание и существование вне закона».