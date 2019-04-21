Фашистский лозунг. Главу Минздрава Украины раскритиковали

Министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун опубликовала в своем Твиттере фразу, посвященную проходящему в стране второму туру выборов в президенты.

«Кто рано встает — тот голосует без очередей. Всем сегодня хочу выполнить свой гражданский долг и сделать ответственный выбор», — написала она, сопроводив запись своим фото с избирательного участка и хештегом со словами #Украина_превыше_всего.

Эта фраза не так давно стала новым девизом военной разведки Украины. Фраза также вызывает устойчивые ассоциации с нацистской идеологией Третьего рейха, о чем министру здравоохранения сразу напомнили в комментариях к записи.

«В нацистской Германии бытовал лозунг "Deutschland uber alles" (Германия превыше всего). Первая строфа была гимном Третьего Рейха. Украинские нацисты просто заменили первое слово на "Украина" а смысл тот же», «Помнится в 1930-х была в Европе одна такая страна, которая тоже постоянно твердила "Понад усе!".