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Канцлер Австрии поздравил Зеленского с победой на выборах 

News.ru + ещё 35 2 часа назад
Фото: EIBNER/EXPA/Michael Gruber/Global Look Press
Канцлер Австрии Себастьян Курц поздравил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с победой во втором туре.
Кроме того, политик посоветовал лидеру партии «Слуга народа» заняться борьбой с коррупцией в стране.
Я призываю Зеленского продолжить необходимые реформы, особенно в борьбе с коррупцией, — сказал Курц.
Вена заинтересована в развитии экономических отношений с Киевом, так как Австрия «является одним из самых крупных инвесторов на Украине», передаёт «ое24».
21 апреля на Украине прошёл второй тур президентских выборов. На высший пост в стране претендовали действующий глава Пётр Порошенко и актёр, руководитель студии «Квартал 95», а также политической партии «Слуга народа» Владимир Зеленский.
Подробнее о втором туре президентских выборов на Украине читайте в онлайн-трансляции News.ru.
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