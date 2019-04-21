Канцлер Австрии поздравил Зеленского с победой на выборах

Кроме того, политик посоветовал лидеру партии «Слуга народа» заняться борьбой с коррупцией в стране.

Я призываю Зеленского продолжить необходимые реформы, особенно в борьбе с коррупцией, — сказал Курц.

Вена заинтересована в развитии экономических отношений с Киевом, так как Австрия «является одним из самых крупных инвесторов на Украине», передаёт «ое24».

21 апреля на Украине прошёл второй тур президентских выборов. На высший пост в стране претендовали действующий глава Пётр Порошенко и актёр, руководитель студии «Квартал 95», а также политической партии «Слуга народа» Владимир Зеленский.

Подробнее о втором туре президентских выборов на Украине читайте в онлайн-трансляции News.ru.