Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеленский поблагодарил Макрона за поздравления с победой на выборах 

ТАСС + ещё 43 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, лидирующий на выборах по результатам подсчета более 8% процентов протоколов, в воскресенье провел телефонный разговор с главой Франции Эмманюэлем Макроном.
"Спасибо президенту Франции Эмманюэлю Макрону за поздравления", — говорится в сообщении Зеленского, опубликованном в Facebook.
Макрон был единственным европейским лидером, который принял перед вторым туром выборов Владимира Зеленского в Париже. Встреча состоялась 12 апреля. По словам Зеленского, встреча была конструктивной, обсуждались "наиважнейшие вопросы для украинского общества", в частности прекращение войны в Донбассе.
Согласно результатам всех экзитполов, во втором туре президентских выборов Украины победил кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский с результатом 73% голосов. Его конкурент — действующий глава государства Петр Порошенко — набрал 25,5%. Центральная избирательная комиссия Украины также сообщила, что по результатам обработки 5% Зеленский набирает 71,9% против 25,79% у Порошенко.
ТАСС: последние новости
Украинские СМИ сообщают, что Порошенко получил от Вашингтона гарантии неприкосновенности Экзитпол: Зеленский набирает 72,5% голосов во втором туре выборов Спецслужбы Латвии обыскали мэра Даугавпилса и вице-мэра Риги после их прибытия из Москвы
Комментарии133
В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский анонсировал мощную информационную войну в Донбассе349
Порошенко получил от США гарантии115
Зеленский дал первые обещания293
ЦИК Украины опубликовал новые данные по выборам1
Соловьев призвал не признавать выборы на Украине40
Видео
Опубликован второй экзит-пол с выборов на Украине
В мире Украина
Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео
Происшествия Кавказ
«Роскосмос» опубликовал звуки нейтронных звезд
Наука и техника
«Миллионы погибших на Шри-Ланке». Трамп сделал заявление
В мире
«Приехала полиция»: Зеленский нарушил закон
Украина В мире
«Дрессированная»: за что высмеяли вице-спикера Рады
В мире Статьи
Разгром! Названы первые результаты выборов на Украине
Украина В мире
Dragon уничтожен? Испытания Маска провалились
Наука и техника Статьи
«Хватит насиловать страну»: Femen напали на Зеленского
Украина В мире
Загадочный объект в небе над Россией попал на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение