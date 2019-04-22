Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, лидирующий на выборах по результатам подсчета более 8% процентов протоколов, в воскресенье провел телефонный разговор с главой Франции Эмманюэлем Макроном.
"Спасибо президенту Франции Эмманюэлю Макрону за поздравления", — говорится в сообщении Зеленского, опубликованном в Facebook.
Макрон был единственным европейским лидером, который принял перед вторым туром выборов Владимира Зеленского в Париже. Встреча состоялась 12 апреля. По словам Зеленского, встреча была конструктивной, обсуждались "наиважнейшие вопросы для украинского общества", в частности прекращение войны в Донбассе.
Согласно результатам всех экзитполов, во втором туре президентских выборов Украины победил кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский с результатом 73% голосов. Его конкурент — действующий глава государства Петр Порошенко — набрал 25,5%. Центральная избирательная комиссия Украины также сообщила, что по результатам обработки 5% Зеленский набирает 71,9% против 25,79% у Порошенко.