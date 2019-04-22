Зеленский поблагодарил Макрона за поздравления с победой на выборах

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский , лидирующий на выборах по результатам подсчета более 8% процентов протоколов, в воскресенье провел телефонный разговор с главой Франции Эмманюэлем Макроном.

"Спасибо президенту Франции Эмманюэлю Макрону за поздравления", — говорится в сообщении Зеленского, опубликованном в Facebook.

Макрон был единственным европейским лидером, который принял перед вторым туром выборов Владимира Зеленского в Париже. Встреча состоялась 12 апреля. По словам Зеленского, встреча была конструктивной, обсуждались "наиважнейшие вопросы для украинского общества", в частности прекращение войны в Донбассе.