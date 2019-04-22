Зеленский набирает 73,06% голосов после обработки 75,99% протоколов

По данным ЦИК, 2,32% бюллетеней признаны недействительными.

Этот результат можно назвать прецедентом в истории Украины, еще ни один президент не получал такой кредит доверия со стороны своих граждан.