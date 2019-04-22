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Зеленский набирает 73,06% голосов после обработки 75,99% протоколов 

РИА Новости + ещё 57 20 минут назад
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах с 73,06% голосов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,66% избирателей, соответствующие данные обнародованы на табло Центральной избирательной комиссии после обработки 75,99% протоколов.
По данным ЦИК, 2,32% бюллетеней признаны недействительными.
Этот результат можно назвать прецедентом в истории Украины, еще ни один президент не получал такой кредит доверия со стороны своих граждан.
Второй тур выборов прошел в воскресенье. В МВД и ЦИК Украины сообщили, что пока не зафиксировали массовых нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования.
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В мире , Видео , Украина , Выборы на Украине , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , МВД , Центризбирком России
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