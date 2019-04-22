Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах с 73,06% голосов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,66% избирателей, соответствующие данные обнародованы на табло Центральной избирательной комиссии после обработки 75,99% протоколов.
По данным ЦИК, 2,32% бюллетеней признаны недействительными.
Этот результат можно назвать прецедентом в истории Украины, еще ни один президент не получал такой кредит доверия со стороны своих граждан.
Второй тур выборов прошел в воскресенье. В МВД и ЦИК Украины сообщили, что пока не зафиксировали массовых нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования.