Названы приоритеты политики Зеленского

Переговоры с Россией станут приоритетным направлением политики кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского . Об этом в воскресенье, 21 апреля, сообщил РБК отвечающий за формирование государственных институтов и идеологию в штабе Зеленского Руслан Стефанчук.

«Нам нужно искать выход из ситуации, нам нужно завершение войны в ближайшее время», — пояснил он.

По словам Стефанчука, говорить о том, кому именно будет поручено проведение переговоров с Россией, пока рано. Ожидается, что зоны ответственности за различные направления между членами команды Зеленского распределят уже после того, как будут объявлены результаты голосования, отметил представитель штаба.

В начале апреля Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным . При этом он подчеркивал, что диалог с Москвой важно вести «в присутствии западных представителей», и отмечал, что не планирует жертвовать территориями страны и ставить под сомнение ее целостность.

Позже кандидат на пост президента Украины сообщил, что считает Путина врагом, а в его штабе заявили, что не признают референдума о воссоединении Крыма с Россией.

Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. По данным «Национального экзитпола-2019», Зеленский набирает 73,2 процента голосов, его оппонент действующий глава государства Петр Порошенко — 25,3 процента голосов.

В первом туре, который состоялся 31 марта, Зеленский набрал около 30 процентов голосов, Порошенко — почти вдвое меньше.