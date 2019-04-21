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Названы приоритеты политики Зеленского 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Переговоры с Россией станут приоритетным направлением политики кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Об этом в воскресенье, 21 апреля, сообщил РБК отвечающий за формирование государственных институтов и идеологию в штабе Зеленского Руслан Стефанчук.
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«Нам нужно искать выход из ситуации, нам нужно завершение войны в ближайшее время», — пояснил он.
По словам Стефанчука, говорить о том, кому именно будет поручено проведение переговоров с Россией, пока рано. Ожидается, что зоны ответственности за различные направления между членами команды Зеленского распределят уже после того, как будут объявлены результаты голосования, отметил представитель штаба.
В начале апреля Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. При этом он подчеркивал, что диалог с Москвой важно вести «в присутствии западных представителей», и отмечал, что не планирует жертвовать территориями страны и ставить под сомнение ее целостность.
Позже кандидат на пост президента Украины сообщил, что считает Путина врагом, а в его штабе заявили, что не признают референдума о воссоединении Крыма с Россией.
Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. По данным «Национального экзитпола-2019», Зеленский набирает 73,2 процента голосов, его оппонент действующий глава государства Петр Порошенко — 25,3 процента голосов.
В первом туре, который состоялся 31 марта, Зеленский набрал около 30 процентов голосов, Порошенко — почти вдвое меньше.
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В мире , Видео , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Владимир Путин , РБК
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