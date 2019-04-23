Как итоги выборов на Украине повлияют на переговоры по газу с Москвой

Александр Новак. Очередной раунд российско-украинских переговоров по газу может пройти в мае. О том, что планы провести их именно в это время сохраняются, недавно говорил министр энергетики РФ

Новый раунд переговоров пройдет уже на фоне новой для Киева реальности. В прошедшем 21 апреля втором туре выборов президента Украины победу, по предварительным данным, одержал оппонент действующего главы государства — Петра Порошенко Владимир Зеленский , у которого активной антикремлевской позиции заявлено не было.

После обработки 99,03% протоколов, Зеленский набирает 73,22% голосов избирателей. За Порошенко проголосовали 24,46% украинцев.

Согласно официальным процедурам, прописанным в украинском законодательстве, избранный президент должен вступить в должность не позднее 3 июня, хотя по факту скорее всего это произойдет раньше. Поэтому новый раунд консультаций имеет все шансы пройти при новом лидере.

Победа Зеленского дает основания для осторожного оптимизма, полагает политолог, вице-президент Фонда развития современной дипломатии Дмитрий Перлин. Свое первое заявление Зеленский сделал по теме освобождения украинских задержанных, моряков в том числе. Таким образом Зеленский должен выйти на диалог с Россией, полагает эксперт.

Действия, которые будут предприняты избранным президентом в ближайшее время, в том числе по обмену задержанных лиц, и будут говорить о перспективах сотрудничества во всех остальных сферах, в том числе энергетической, добавляет политолог.

Газовый транзит через Украину является важнейшим финансовым донором бюджета страны, поэтому Украина и ЕС , который хочет получать топливо без перебоев и в необходимом количестве, в этом вопросе будут выстраивать одну линию для переговоров с Москвой , отмечает аналитик ГК Алор Алексей Антонов

Действующий договор между «Газпромом» «Нафтогазом» на транзит российского газа в Европу через Украину истекает 1 января 2020 года. Ранее в Киеве подсчитали, что в случае потери возможности транспортировать российский газ, экономика страны потеряет не менее $3-5 млрд в год.

«Труба, которая с первого января будет пустая без прокачки, — страна потеряет минимум 3-5 млрд долларов», — заявил в марте депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

«То, что это соглашение будет продлено, сомнений почти не остается. Самое важное сейчас понять какие в итоге будут поставлены условия по объемам прокачки и какие, с учетом всех внешних судебных споров, Украина будет выбивать для себя преференции в случае рисков из-за несоблюдения «Газпромом» условий договора», — отмечает Антонов.

Ранее стороны озвучили свои требования: так, Россия потребовала снять с «Газпрома» все судебные претензии «Нафтогаза» по предыдущим арбитражным спорам. Для Киева это означает в том числе и отказ от присужденных Стокгольмским арбитражем $2,56 млрд выплат со стороны «Газпрома».

На это в Киеве никто не пойдет, уверен сопредседатель украинского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. С этой точки зрения избрание Зеленского мало что меняет. «Газпром» поставил свои условия, в Киеве же от уже одержанной победы никто не готов отказываться. Кроме того, сами переговоры по газу ведет не президент, а «Нафтогаз Украины», позицию определяет правительство страны, поэтому здесь еще многое будет зависеть от предстоящих выборов в Верховную Раду и сформированного по его итогам кабинета министров, добавляет он.

С действующим руководством «Нафтогаза» Андреем Коболевым переговорный процесс у «Газпрома» не идет.

Договариваться с Москвой ранее пытались глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведук и экс-кандидат в президенты Украины от его партии Юрий Бойко . Они приезжали в российскую столицу 22 марта — перед первым туром выборов на Украине — и встречались с премьером Дмитрием Медведевым . В переговорах также принимал участие глава «Газпрома» Алексей Миллер , и речь шла в основном про газовые договоренности между Киевом и Москвой.

Бойко отмечал, что действующая власть не проявляет активности в решении вопроса о будущем контракте по транзиту. Медведчук тогда сказал, что сохранить украинский транзит можно было бы, вернувшись к идее создания на Украине газотранспортного консорциума с участием «Газпрома». Разговоры об этом идут с 2002 года, однако так и не привели к ощутимым результатам.

«Я уверен, что если мы не сохраним транзит газа через газотранспортный консорциум, что, на мой взгляд, единственное средство, чтобы его сохранить, то поступления в украинский бюджет исчезнут», — продолжал Медведчук.

Позже уже в интервью Reuters Медведчук заявил, что если новый президент Украины заключит сделку с Кремлем, он сможет вернуть контроль над оккупированным Донбассом, получить дешевый газ и крупные инвестиции из России.

«Если мы продолжим эту антироссийскую политику и истерию, наша экономическая жизнь еще больше ухудшится», — сказал Медведчук. По его словам, ежегодно без России Украина теряет до $20 млрд — в экспортном потенциале.

Россия проявила готовность к диалогу с Киевом по газовому вопросу, когда в Москву приезжали Медведчук и Бойко, тем самым Россия продемонстрировала готовность в целом вести переговоры, отмечает Перлин. По большому счету у Зеленского есть шанс для этого, добавляет он.