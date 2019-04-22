«***, извините за выражение»: украинцы о президенте Зеленском

Одни украинцы голосовали на выборах президента за Владимира Зеленского , потому что хотят реформ, другие голосовали против действующего главы государства Петра Порошенко . Об этом Алексей из Киева и Олег из Одессы рассказали Business FM.

Вчера на Украине состоялся второй тур выборов. После обработки 96,65% протоколов с 73,14% голосов его выигрывает Владимир Зеленский.

«Это *** (очень плохо. — Прим. ред.), извините за выражение», — заявил BFM киевлянин Анатолий.

По его мнению, победа Зеленского — «это хана», потому что нет примеров хорошего президента без политического опыта.

Анатолий уверен, что Зеленский попадет под влияние окружающих его олигархов и «будет *** (потеряна. — Прим. ред.) вся внешнеэкономическая деятельность, внешняя политика, все будет *** (потеряно. — Прим. ред.)».

Между тем Алексей из Киева и Олег из Одессы считают по-иному. По мнению первого, украинцы голосовали за Зеленского, так как у них возник большой запрос на реформы. По словам второго, украинцы голосовали не за Зеленского, а против Порошенко