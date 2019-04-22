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«***, извините за выражение»: украинцы о президенте Зеленском 

Рамблер + ещё 6 50 минут назад
Одни украинцы голосовали на выборах президента за Владимира Зеленского, потому что хотят реформ, другие голосовали против действующего главы государства Петра Порошенко. Об этом Алексей из Киева и Олег из Одессы рассказали Business FM.
Вчера на Украине состоялся второй тур выборов. После обработки 96,65% протоколов с 73,14% голосов его выигрывает Владимир Зеленский.
«Это *** (очень плохо. — Прим. ред.), извините за выражение», — заявил BFM киевлянин Анатолий.
По его мнению, победа Зеленского — «это хана», потому что нет примеров хорошего президента без политического опыта.
Анатолий уверен, что Зеленский попадет под влияние окружающих его олигархов и «будет *** (потеряна. — Прим. ред.) вся внешнеэкономическая деятельность, внешняя политика, все будет *** (потеряно. — Прим. ред.)».
Между тем Алексей из Киева и Олег из Одессы считают по-иному. По мнению первого, украинцы голосовали за Зеленского, так как у них возник большой запрос на реформы. По словам второго, украинцы голосовали не за Зеленского, а против Порошенко
«Мы, знаете, ему придаем такую санитарную функцию, что ли. Я бы сказал, пусть он немножко их почистит. Как это? "Волки от испуга скушали друг друга"», — добавил Олег.
Комментарии322
В мире , Видео , Украина , Выборы на Украине , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Business FM
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