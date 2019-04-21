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На Украине не открылся один избирательный участок 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Один избирательный участок не открылся на Украине в день президентских выборов, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев.
«Национальная полиция констатирует, что на сегодняшнее утро не открыт всего один участок. Участковая избирательная комиссия не приступила к работе. Это населённый пункт Лебединское Донецкой области, на линии размежевания», — приводит его слова Интерфакс-Украина.
Князев отметил, что в результате 680 избирателей лишены возможности проголосовать.
В ближайшее время областное управление Нацполиции намерено отчитаться о ходе расследования.
21 апреля на Украине проходит второй тур выборов главы государства.
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