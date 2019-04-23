На Шри-Ланке задержали сирийца по делу о взрывах

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Полиция Шри-Ланки задержала гражданина Сирии по делу о взрывах 

РИА Новости + ещё 47 1 час назад
Полиция Шри-Ланки задержала гражданина Сирии для допроса в связи с серией взрывов в воскресенье, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Ранее сообщалось, что число погибших в результате взрывов на Шри-Ланке возросло до 310, еще 480 человек пострадали. После инцидента власти задержали 29 человек.
"Отдел расследования террористической деятельности полиции задержал гражданина Сирии после атак для допроса", — заявил источник агентства.
Отмечается, что два других информированных должностных лица подтвердили факт задержания сирийца. По их словам, его задержали после допроса местных подозреваемых.
В пасхальное воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов, первые шесть прогремели в трех храмах и трех отелях страны, седьмой — на западе острова, восьмой — в жилом комплексе в пригороде Коломбо. По данным местных СМИ, теракты совершили террористы-смертники. В понедельник в столице прогремел новый взрыв около церкви, в которой был взрыв в воскресенье.
Власти Шри-Ланки объявили 23 апреля днем траура.
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В мире , Видео , Катастрофы , Происшествия , Reuters , Сирия , Шри-Ланка
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