Порошенко определился с планами на случай проигрыша выборов

Герасимов добавил, что оппонентам Порошенко нечего опасаться, поскольку «Украина — не Россия».

«Одно из главных приобретений этих пяти лет: Украина стала демократической страной», — заявил он.

Он подчеркнул, что президент признает любые результаты выборов. Герасимов напомнил, что большинство наблюдателей и международные организации сочли ход голосования и подсчет результатов в первом туре свободными и демократическими, и во втором туре это не изменится.

В случае проигрыша действующий президент собирается идти в парламент, и его партия станет оппозиционной. Об этом сообщил зампредседателя фракции БПП Алексей Гончаренко.