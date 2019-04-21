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Порошенко определился с планами на случай проигрыша выборов 

Lenta.ru + ещё 21 1 час назад
Фото: РИА Новости
Действующий президент Украины Петр Порошенко не станет преследовать своих политических оппонентов при любом исходе выборов главы государства. Об этом заявил представитель его штаба, председатель фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Артур Герасимов, передает Liga.net.
Опубликован второй экзит-пол с выборов президента Украины
Герасимов добавил, что оппонентам Порошенко нечего опасаться, поскольку «Украина — не Россия».
«Одно из главных приобретений этих пяти лет: Украина стала демократической страной», — заявил он.
Он подчеркнул, что президент признает любые результаты выборов. Герасимов напомнил, что большинство наблюдателей и международные организации сочли ход голосования и подсчет результатов в первом туре свободными и демократическими, и во втором туре это не изменится.
В случае проигрыша действующий президент собирается идти в парламент, и его партия станет оппозиционной. Об этом сообщил зампредседателя фракции БПП Алексей Гончаренко.
Второй тур выборов президента Украины проходит 21 апреля. Последние рейтинги, опубликованные 18 апреля, показали отрыв лидера предвыборной гонки Владимира Зеленского от действующего президента Петра Порошенко почти на 50 процентов. По последним данным ЦИК Украины на 15:00 (время совпадает с московским), явка составила 45,27 процента. Первые официальные данные экзитполов будут опубликованы после закрытия избирательных участков в 20:00.
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В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Артур Герасимов
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