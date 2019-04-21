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Вице-спикер Рады с разбега упала на колени во время дебатов и попала на видео 

Lenta.ru 37 минут назад
Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко с разбега опустилась на колени во время дебатов кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Видео появилось на YouTube и набирает популярность в сети.
Это случилось во время того, как Зеленский предложил сопернику на коленях попросить прощения у тех, чьи близкие погибли во время военных действий. На кадрах любительской съемки видно, как Геращенко расталкивает стоящих на сцене сторонников Порошенко, выбегает на край, падает на колени и кланяется.
Дебаты прошли 19 января. Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля. В него прошли Зеленский с результатом более 30 процентов голосов и Порошенко, набравший почти вдвое меньше. Согласно последним рейтингам, опубликованным 18 апреля, лидер президентской гонки увеличил свой отрыв от конкурента: за него готовы проголосовать более 70 процентов избирателей, определившихся с выбором. Порошенко собираются поддержать только 27 процентов.
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В мире , Видео , Украина , Ирина Геращенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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