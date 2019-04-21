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В столице Турции разрешили гей-парады 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Группа турецких активистов Kaos GL, которая выступает в защиту прав ЛГБТ-сообщества, добилась отмены запрета на проведение гей-парадов в столице республики Анкаре. Об этом сообщает международная правозащитная организация Amnesty International.
Запрет на публичные мероприятия, посвященные ЛГБТ-тематике, действовал с осени 2017 года. Власти ввели его, поскольку опасались негативной реакции населения. Представители Kaos GL обжаловали запрет в суде. 19 апреля суд постановил, что обязанность государства — защищать граждан и обеспечить свободу проведения мирных собраний, и вынес решение в пользу правозащитников.
Директор европейского отделения Amnesty International Фотис Филиппу (Fotis Filippou) назвал это огромной победой для ЛГБТ-сообщества во всем мире. «Это знаменательный день для ЛГБТ-людей в Турции и огромная победа для защитников прав ЛГБТ-сообщества. Любовь снова победила», — написал он в своем Twitter-аккаунте.
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Комментарии
В мире , Amnesty International , Анкара , Турция
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