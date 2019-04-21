Белоруссию заподозрили в русофобии 

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил изданию «Говорит Москва», что власти Белоруссии проявляют антироссийские настроения.
По мнению Затулина, соседнее государство старается подчеркнуть свой особый, отдельный от России путь. Затулин отметил, что такая позиция властей — «симптом», который может привести к кардинальным изменениям в стране.
«С ними нужно — и с людьми, и с идеями, — вести борьбу, противопоставлять им свою точку зрения. Если мы этого не делаем, то эти точки зрения становятся общепринятыми и на следующем этапе уже подталкивают к более радикальным шагам по отрыву от России», — сказал Затулин.