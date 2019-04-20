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Украинский снайпер обстрелял съемочную группу ВГТРК под Донецком 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: ТАСС
ДОНЕЦК, 20 апр — РИА Новости. Съемочная группа ВГТРК попала под снайперский обстрел со стороны украинских силовиков в районе поселка Спартак на северной окраине Донецка, обошлось без пострадавших, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"С направления Авдеевки (под контролем Киева — ред.) в районе 16.00 (совпадает с мск) был открыт прицельный огонь по съемочной группе ВГТРК, осуществлявшей подготовку репортажа о бытовых условиях мирных граждан и обстановке в районе поселка Спартак (под контролем ДНР — ред.). Необходимо отметить, что огонь вел снайпер, который отчетливо видел в прицел людей, в которых он стрелял", — сказал представитель Народной милиции ДНР.
По его словам, "действия снайпера прикрывались огнем из РПГ и АГС". Никто из членов съемочной группы не пострадал.
"Чувствуя безнаказанность, убийцы из 93-й бригады все чаще обстреливают мирных граждан и объекты гражданской инфраструктуры. Увидев безоружных журналистов, они покушались на их жизни. Поскольку данный факт является грубейшим нарушением норм Международного гуманитарного права, настоятельно требуем от руководства ОБСЕ не оставлять его без внимания и решительно осудить преступные действия украинских боевиков", — добавили в Народной милиции республики.
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Комментарии11
В мире , ОБСЕ , РИА Новости , ВГТРК , Донецк
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