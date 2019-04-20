Украинский снайпер обстрелял съемочную группу ВГТРК под Донецком

ДОНЕЦК , 20 апр — РИА Новости. Съемочная группа ВГТРК попала под снайперский обстрел со стороны украинских силовиков в районе поселка Спартак на северной окраине Донецка, обошлось без пострадавших, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"С направления Авдеевки (под контролем Киева — ред.) в районе 16.00 (совпадает с мск) был открыт прицельный огонь по съемочной группе ВГТРК, осуществлявшей подготовку репортажа о бытовых условиях мирных граждан и обстановке в районе поселка Спартак (под контролем ДНР — ред.). Необходимо отметить, что огонь вел снайпер, который отчетливо видел в прицел людей, в которых он стрелял", — сказал представитель Народной милиции ДНР.

По его словам, "действия снайпера прикрывались огнем из РПГ и АГС". Никто из членов съемочной группы не пострадал.