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Общее число задержанных экологических активистов в Лондоне превысило 750 

ТАСС + ещё 11 30 минут назад
Фото: EPA
Полиция задержала более 750 экологических активистов, которые шестой день подряд проводят акции протеста в центре Лондона. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Скотленд-Ярда.
"По состоянию на 16:00 (18:00 мск) субботы офицеры полиции с понедельника (15 апреля) задержали свыше 750 человек. 28 лицам предъявлены обвинения", — говорится в сообщении.
Экологические активисты организации Extinction Rebellion в понедельник, 15 апреля, блокировали загруженные транспортные улицы в центре Лондона, протестуя против загрязнения окружающей среды. Полиция неоднократно призывала их освободить занимаемую ими проезжую часть, однако данное требование демонстранты выполнять отказались.
Участники лондонских протестов выдвигают три основных требования к британскому правительству: рассказать правду о климатических изменениях, учредить гражданскую ассамблею по надзору за ходом этих изменений и предпринять максимум усилий для того, чтобы сократить к 2025 году до нулевого уровня выбросы углекислого газа в атмосферу.
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