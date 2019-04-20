СМИ: Лукашенко заявил, что видит в России оплот суверенитета Белоруссии

Глава государства призвал не переживать по поводу его слов относительно независимости страны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко просит отдельных политиков в России не переживать по поводу его заявлений относительно суверенитета страны, отметив роль Российской Федерации в сохранении независимости белорусского государства.

"Зря страдают некоторые политики, особенно в России. Я получил всю эту информацию: "Ах, это против России". Фразы эти были направлены против тех, кто попытается это сделать. Это, во-первых. Во-вторых, насколько я понимаю, искренне говорю, Россия — это, можно сказать, оплот и нашего суверенитета", — сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

" [Если], не дай бог, что-то случится, то мы с Россией будем в окопах вместе", — подчеркнул он. "Поэтому не надо страдать некоторым в России политикам и брать на себя вот эти фразы, как будто они адресованы России", — добавил Лукашенко. Президент напомнил, что во время послания народу и парламенту страны в пятницу он предупредил, что тот, кто силой посмеет посягнуть на суверенитет страны, получит мощный отпор.

Лукашенко пояснил, что то высказывание касается двух факторов: "Там внутренний фактор и внешний. Эта тема актуальная". По его словам, внутренний аспект был связан с предположениями о том, что якобы Лукашенко или еще кто-то хотят Белоруссию включить в состав другого государства.