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СМИ: Лукашенко заявил, что видит в России оплот суверенитета Белоруссии 

ТАСС 51 минуту назад
Фото: © Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
Глава государства призвал не переживать по поводу его слов относительно независимости страны
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко просит отдельных политиков в России не переживать по поводу его заявлений относительно суверенитета страны, отметив роль Российской Федерации в сохранении независимости белорусского государства.
"Зря страдают некоторые политики, особенно в России. Я получил всю эту информацию: "Ах, это против России". Фразы эти были направлены против тех, кто попытается это сделать. Это, во-первых. Во-вторых, насколько я понимаю, искренне говорю, Россия — это, можно сказать, оплот и нашего суверенитета", — сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.
" [Если], не дай бог, что-то случится, то мы с Россией будем в окопах вместе", — подчеркнул он. "Поэтому не надо страдать некоторым в России политикам и брать на себя вот эти фразы, как будто они адресованы России", — добавил Лукашенко. Президент напомнил, что во время послания народу и парламенту страны в пятницу он предупредил, что тот, кто силой посмеет посягнуть на суверенитет страны, получит мощный отпор.
Лукашенко пояснил, что то высказывание касается двух факторов: "Там внутренний фактор и внешний. Эта тема актуальная". По его словам, внутренний аспект был связан с предположениями о том, что якобы Лукашенко или еще кто-то хотят Белоруссию включить в состав другого государства.
"Если Лукашенко это сделает, он будет проклят народом. Это касалось внутренней стороны вопроса. Что касается внешней, то история знает, сколько было случаев, когда силой то или иное государство включали в состав другого государства. Поэтому это был и внешний акцент, что если кто-то посмеет — получит отпор", — заявил президент Белоруссии.
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Комментарии
В мире , СНГ , Александр Лукашенко
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