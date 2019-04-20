Появились подробности гибели ополченцев в ДНР

Появились подробности гибели трех ополченцев в ДНР

Стали известны подробности гибели трех ополченцев в ходе боя с военными ВСУ. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Управления Народной милиции ДНР.

По данным управления, всего было две группы украинских силовиков, численностью по 10-12 человек. Они пытались проникнуть на территорию в районе поселка Октябрь самопровозглашенной ДНР. Однако вышли на минное поле.

Уточняется, что четыре украинских боевика погибли на месте, а пять получили ранения. Кроме того, погибли трое бойцов самопровозглашенной ДНР.

В управлении считают, что действия украинских военнослужащих были направлены на срыв второго тура выборов президента Украины.

Ранее стало известно о нападении солдата ВСУ на сослуживцев.