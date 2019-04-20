Появились подробности гибели ополченцев в ДНР

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Появились подробности гибели трех ополченцев в ДНР 

Газета.Ru 32 минуты назад
Стали известны подробности гибели трех ополченцев в ходе боя с военными ВСУ. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Управления Народной милиции ДНР.
Прорыв не удался: бойцы ВСУ подорвались на своих же минах
По данным управления, всего было две группы украинских силовиков, численностью по 10-12 человек. Они пытались проникнуть на территорию в районе поселка Октябрь самопровозглашенной ДНР. Однако вышли на минное поле.
Уточняется, что четыре украинских боевика погибли на месте, а пять получили ранения. Кроме того, погибли трое бойцов самопровозглашенной ДНР.
В управлении считают, что действия украинских военнослужащих были направлены на срыв второго тура выборов президента Украины.
Ранее стало известно о нападении солдата ВСУ на сослуживцев.
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