Спалились: видео раздачи денег массовке Порошенко

Опубликовано видео раздачи денег якобы массовке Порошенко у стадиона перед дебатами

Представители Нацкорпуса зафиксировали, как якобы привезенной в Киев массовке действующего лидера Украины Петра Порошенко выдавали деньги рядом со стадионом «Олимпийский», где проходили дебаты кандидатов в президенты. Соответствующая видеозапись была опубликована в YouTube.

Судя по опубликованным кадрам видеозаписи, женщина, держащая в руках список, после пофамильной проверки пришедших граждан, выдавала им деньги.

После получения денежных средств, люди отходили в сторону.

Второй тур президентских выборов на Украине состоится в воскресенье, 21 апреля. В преддверие голосования кандидаты в президенты страны Владимир Зеленский и Петр Порошенко провели национальные дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

Министерство внутренних дел Украины ранее сообщало, что на НСК «Олимпийский», где проходили дебаты кандидатов в президенты страны, собрались более 20 тысяч человек.