Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опубликовано видео раздачи денег якобы массовке Порошенко у стадиона перед дебатами 

360tv.ru 7 часов назад
Представители Нацкорпуса зафиксировали, как якобы привезенной в Киев массовке действующего лидера Украины Петра Порошенко выдавали деньги рядом со стадионом «Олимпийский», где проходили дебаты кандидатов в президенты. Соответствующая видеозапись была опубликована в YouTube.
«Вам не стыдно?»: Как прошли дебаты Порошенко и Зеленского
Судя по опубликованным кадрам видеозаписи, женщина, держащая в руках список, после пофамильной проверки пришедших граждан, выдавала им деньги.
После получения денежных средств, люди отходили в сторону.
Второй тур президентских выборов на Украине состоится в воскресенье, 21 апреля. В преддверие голосования кандидаты в президенты страны Владимир Зеленский и Петр Порошенко провели национальные дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Министерство внутренних дел Украины ранее сообщало, что на НСК «Олимпийский», где проходили дебаты кандидатов в президенты страны, собрались более 20 тысяч человек.
360tv.ru: последние новости
Украинский депутат рассказал о планах Порошенко стать премьер‐министром Глава ЦРУ рассказала о методах борьбы с Россией и КНДР Сенатор Пушков указал на главный итог расследования спецпрокурора США
Комментарии24
В мире , Видео , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шпаргалка Зеленского рассмешила пользователей сети4
Кадыров обратился к Порошенко с грозным предупреждением420
Трампу грозят импичментом в сенате
Россия создаст подлодки с крылатыми ракетами
Турции предрекли контракты на поставку истребителей РФ2
Видео
Что станет с Порошенко в случае поражения
В мире Статьи
Спалились: видео раздачи денег массовке Порошенко
В мире Украина
Порошенко предупредили об опасности
В мире Статьи
«Вырыл себе могилу»: Порошенко вынесли вердикт
Украина В мире
«Я уже навластвовался». Лукашенко сделал заявление
СНГ В мире
Как жить дальше. Тимошенко назвала победителя выборов
В мире Украина
Теперь официально: Названа возможная причина пожара в Нотр-Даме
В мире Европа
Кадыров обратился к Порошенко с грозным предупреждением
Политика
Сделано неожиданное заявление о Крыме
В мире
Пугачева сделала заявление после юбилейного концерта
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение