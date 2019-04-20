Аваков сравнил «Игру престолов» с реальностью на Украине 

Глава МВД Украины Арсен Аваков сравнил ситуацию в стране в преддверии выборов с сериалом "Игра престолов".
Министр признался, что "третью ночь" не может начать просмотр нового сезона телесаги, поскольку следит за предвыборной гонкой.
"Не цепляет — украинская реальность круче!" — написал Аваков в Twitter.
Накануне на стадионе "Олимпийский" в Киеве состоялись дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Второй тур выборов пройдет 21 апреля.
Телесериал "Игра престолов" снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса. Показ последнего сезона сериала начался в апреле 2019 года.
Сага обрела популярность благодаря детальной разработке и неожиданным поворотам сюжета, включая зачастую очень жестокую смерть главных героев.