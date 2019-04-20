В Киеве заподозрили Россию в готовности начать войну

По его мнению, Москва всего за три-четыре недели сможет стянуть к границам Украины войска, тем более, что российская армия якобы постоянно проводят учения в непосредственной близости от украинских рубежей.

Генерал выразил уверенность, что Россия нападёт на Украину сразу же после второго тура выборов, которые состоятся 21 апреля, так как ситуация в стране ещё будет нестабильна после возможной смены власти.

Это может привести к беспорядкам, и здесь россияне могут вмешаться с лозунгами, что надо спасать русскоязычное население, и начнут заводить свои войска, — сказал он в интервью изданию «Апостроф».

При этом свои голословные обвинения Романенко ничем не подкрепил, внезапно добавив, что в настоящее российские войска не планируют атаковать Украину.