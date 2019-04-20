В Киеве заподозрили Россию в готовности начать войну 

Украинский Генерал Игорь Романенко рассказал о планах России «начать войну уже в этом году».
По его мнению, Москва всего за три-четыре недели сможет стянуть к границам Украины войска, тем более, что российская армия якобы постоянно проводят учения в непосредственной близости от украинских рубежей.
Генерал выразил уверенность, что Россия нападёт на Украину сразу же после второго тура выборов, которые состоятся 21 апреля, так как ситуация в стране ещё будет нестабильна после возможной смены власти.
Это может привести к беспорядкам, и здесь россияне могут вмешаться с лозунгами, что надо спасать русскоязычное население, и начнут заводить свои войска, — сказал он в интервью изданию «Апостроф».
При этом свои голословные обвинения Романенко ничем не подкрепил, внезапно добавив, что в настоящее российские войска не планируют атаковать Украину.
Ранее News.ru писал о том, что экс-президент Украины Леонид Кравчук оценил вероятность начала полномасштабных военных действий со стороны России. Он подчеркнул, что Россия просто пытается запугать Киев, якобы демонстрируя военную мощь на границе.