Суд Украины присудил компенсацию российскому «МиГ»

Суд полностью удовлетворил требования российской стороны и потребовал от украинского предприятия заплатить более пяти миллионов рублей в пользу «МиГ». Суть исковых претензий не раскрывается.

Госконцерн утверждает, что решение суда полностью противоречит указу президента Украины о санкциях против российских предприятий. «Укроборонпром» собирается обжаловать судебное решение в высших инстанциях.