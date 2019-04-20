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Суд Украины присудил компенсацию российскому «МиГ» 

Lenta.ru 39 минут назад
Фото: Lenta.ru
Хозяйственный суд Хмельницкой области поддержал Россию в споре между входящим в «Укроборонпром» Красиловским агрегатным заводом и российской самолетостроительной корпорацией «МиГ». Об этом сообщается на сайте украинской организации.
Суд полностью удовлетворил требования российской стороны и потребовал от украинского предприятия заплатить более пяти миллионов рублей в пользу «МиГ». Суть исковых претензий не раскрывается.
Госконцерн утверждает, что решение суда полностью противоречит указу президента Украины о санкциях против российских предприятий. «Укроборонпром» собирается обжаловать судебное решение в высших инстанциях.
20 марта президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности Украины (СНБО) о введении новых санкций в отношении 848 российских граждан и 294 организаций. Ограничения коснулись физлиц и компаний, которые участвовали в строительстве Крымского моста и занимались организацией «псевдовыборов» на территории Донецкой и Луганской областей и Крымского полуострова, а также причастные к задержанию украинских моряков и военных катеров в ходе инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
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Комментарии
В мире , Оружие , Происшествия , Петр Порошенко , Укроборонпром , МиГ
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