Бутина надеется вернуться в Россию в начале мая

Россиянка Мария Бутина, арестованная в США , надеется до конца пасхальной недели вернуться в Россию . Об этом рассказал посещающий её в тюрьме православный священник Виктор Потапов

«Она хочет вернуться домой как можно скорее. Мария надеется, что вернётся домой в пасхальную Светлую пятницу (3 мая), но она боится, что следствие может потребовать больше времени», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее отец россиянки Валерий Бутин рассказал в беседе с газетой «Известия» о самочувствии дочери.

Как ожидается, суд США вынесет приговор россиянке 26 апреля.

В этот же день её могут депортировать в Россию.