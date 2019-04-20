Россиянка Мария Бутина, арестованная в США, надеется до конца пасхальной недели вернуться в Россию. Об этом рассказал посещающий её в тюрьме православный священник Виктор Потапов.
«Она хочет вернуться домой как можно скорее. Мария надеется, что вернётся домой в пасхальную Светлую пятницу (3 мая), но она боится, что следствие может потребовать больше времени», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее отец россиянки Валерий Бутин рассказал в беседе с газетой «Известия» о самочувствии дочери.
Как ожидается, суд США вынесет приговор россиянке 26 апреля.
В этот же день её могут депортировать в Россию.