Чтобы вытащить добычу на судно, рыбаку понадобилась помощь еще шести человек.
Капитан рыболовецкого судна Ник Станчик поймал гигантскую рыбу-меч у побережья Исламорады у архипелага Флорида-Кис (штат Флорида). Вес крупного улова составил 343 килограмма.
В общей сложности семь мужчин в течение восьми часов вытаскивали рыбу из воды, пишет агентство UPI. Видеозапись захватывающей рыбалки американец выложил в Интернете.
По данным Флоридской комиссии по охране рыб и диких животных, улов Станчика может быть самым крупным за историю штата. Предыдущий рекорд по поимке рыбы-меч составлял около 270 килограммов.