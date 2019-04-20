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Держите меня семеро: 340-килограммовую рыбу еле подняли на борт 

ТК «Звезда» + ещё 2 46 минут назад
Фото: StanzFam, YouTube
Чтобы вытащить добычу на судно, рыбаку понадобилась помощь еще шести человек.
Капитан рыболовецкого судна Ник Станчик поймал гигантскую рыбу-меч у побережья Исламорады у архипелага Флорида-Кис (штат Флорида). Вес крупного улова составил 343 килограмма.
В общей сложности семь мужчин в течение восьми часов вытаскивали рыбу из воды, пишет агентство UPI. Видеозапись захватывающей рыбалки американец выложил в Интернете.
По данным Флоридской комиссии по охране рыб и диких животных, улов Станчика может быть самым крупным за историю штата. Предыдущий рекорд по поимке рыбы-меч составлял около 270 килограммов.
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