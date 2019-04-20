В Париже началась акция «желтых жилетов»

Одна из акций "жёлтых жилетов" началась в субботу в Париже рядом с министерством экономики , передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Участники протестов выходят на улицу 23-ю неделю подряд. В эту субботу во французской столице запланировано несколько манифестаций. При этом власти в очередной раз запретили проведение акций на Елисейских полях, а также в районе собора Парижской Богоматери.

Начало акции было запланировано на 10.30 утра, но ещё за час до этого времени на ступеньках стадиона и в кафе перед министерством собралось примерно 200 человек, ещё больше пришло к старту шествия. Собравшиеся держат флаги Франции и регионов страны, выкрикивают лозунги и поют песни. Один из участников акции держит картонку с надписью "Миллионы для Нотр-Дам де Пари, а как же бедные люди?".

Незадолго до начала шествия в толпе протестующих разорвались несколько петард, подняв в воздух облака дыма и встреченные одобрительным возгласами собравшихся. Участники акции громкими криками приветствовали вышедшую из-за угла группу людей в черных куртках и майках и присоединившихся к собравшимся на ступенях. Появившихся же на улице четверых полицейских на мотоциклах "желтые жилеты" встретили улюлюканьем. Поодаль от толпы "желтых жилетов" стоит группа медиков с рюкзаками, касками и масками, защищающими от слезоточивого газа.

Отменять запланированные в Париже акции протеста "жёлтые жилеты" не стали даже после того, как в начале недели частично сгорел собор Нотр-Дам. "Миллиардеры нашли миллиард евро (на восстановление собора), а о 140 тысячах бездомных никто не думает", — говорится в описании одного из предстоящих шествий в сети Facebook.

Пешая колонна отправится к площади Республики, одному из наиболее привычных мест для проведения митингов в Париже.

Накануне глава французского МВД Кристоф Кастанер сообщил, что безопасность на манифестациях по всей стране будут обеспечивать 60 тысяч полицейских, и выразил обеспокоенность участием в акциях радикальных элементов, которые неизменно устраивают погромы и потасовки с правоохранителями.

Протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требованиями не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки. Зачастую акции сопровождаются беспорядками и столкновениями с полицией.