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Глава ЦРУ рассказала об операциях против России 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Директор ЦРУ Джина Хаспел заявила, что ведомство использует "деньги и изобретательность" в операциях против России и Северной Кореи. Об этом сообщает ТАСС.
По ее словам, данные методы позволяют ЦРУ "получить результат".
Она также добавила, что 2018 год стал самым удачным с точки зрения привлечения новых сотрудников ЦРУ.
При этом затронув вопрос об угрозах, с которыми сталкиваются США, Хэспел подчеркнула, что масштаб угрозы, возможно, преувеличивается.
Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп выслал российских дипломатов из-за давления со стороны ЦРУ.
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В мире , Конфликты , США , Дональд Трамп , ЦРУ , КНДР
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