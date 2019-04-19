Глава ЦРУ рассказала об операциях против России

По ее словам, данные методы позволяют ЦРУ "получить результат".

Она также добавила, что 2018 год стал самым удачным с точки зрения привлечения новых сотрудников ЦРУ.

При этом затронув вопрос об угрозах, с которыми сталкиваются США, Хэспел подчеркнула, что масштаб угрозы, возможно, преувеличивается.