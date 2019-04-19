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Звезда «Гарри Поттера» выступила в поддержку эвтаназии 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Актриса Мириам Маргулис, которая исполнила роль профессора травологии в "Гарри Поттере", выступила в поддержку эвтаназии. Об этом сообщает Daily Mail.
По ее мнению, стоит пересмотреть законодательство, чтобы тяжело больные люди могли уйти из жизни с достоинством, если на то есть их воля.
В беседе с изданием Маргулис подчеркнула, что, по ее мнению, лучше быть живым, чем мертвым. Однако ей самой пришлось столкнуться с подобной проблемой. Близкая подруга актрисы испытывала ужасные мучения из-за рака поджелудочной железы и спрашивала ее, когда это все закончится.
"Мне стало невероятно грустно и я подумала, почему мы должны проходить через это?", — заключила Маргулис.
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В мире , Мириам Маргулис , Гарри Поттер
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