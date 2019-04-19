Звезда «Гарри Поттера» выступила в поддержку эвтаназии

По ее мнению, стоит пересмотреть законодательство, чтобы тяжело больные люди могли уйти из жизни с достоинством, если на то есть их воля.

В беседе с изданием Маргулис подчеркнула, что, по ее мнению, лучше быть живым, чем мертвым. Однако ей самой пришлось столкнуться с подобной проблемой. Близкая подруга актрисы испытывала ужасные мучения из-за рака поджелудочной железы и спрашивала ее, когда это все закончится.