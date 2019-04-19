Шведская активистка Грета Тунберг, основательница молодежного движения "школьная забастовка за климат", выступила на демонстрации в Риме. По данным столичной полиции, на традиционную проходящую в разных странах мира по пятницам акцию, состоявшуюся на Народной площади, собрались около 3,5 тыс. человек.
"Проблема заключается в том, что по-прежнему ничего не делается, чтобы не допустить экологической катастрофы. И мы должны подготовиться к долгой борьбе — не хватит недель или месяцев, понадобятся годы", — провозгласила 16-летняя школьница, которая выдвинута на Нобелевскую премию мира за свою деятельность, начавшуюся с единоличной забастовки перед зданием шведского парламента каждую пятницу.
Ее инициатива была подхвачена молодежью по всеми миру. В итальянской столице Грета выступила в верхней палате (Сенате) парламента, а также встретилась с Папой Римским в ходе коллективной аудиенции. Как она потом сама сообщила, понтифик ей сказал "идти вперед".
Римская акция проводилась по всем экологическим нормам. Как сообщило Radio-1, электрическая энергия, необходимая для работы микрофонов и музыкального сопровождения, вырабатывалась добровольцами, которые крутили педали специальных велосипедов. Среди участников были не только школьники, но и взрослые, в том числе эксперты в области климатических изменений и исследовали.
Голос молодежи, которую повела за собой Тунберг, услышали не только на улицах, но и в высших эшелонах власти. В феврале этого года ей удалось изложить мнение нового поколения защитников природы председателю Европейской комиссии Жану-Клоду Юнкеру. Грета обратила внимание чиновника на чрезмерную интенсивность авиационного сообщения и судоходства в современной Европе, ведущую к разрушению окружающей среды и ускоряющую глобальное изменение климата. Ранее европейские власти заявляли, что готовы потратить "каждый четвертый евро" на борьбу с экологическими вызовами, однако движение Тунберг не считает такие меры достаточными для сохранения природы для будущих поколений.