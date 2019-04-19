Номинированная на Нобелевскую премию школьница возглавила акцию в Риме

Шведская активистка Грета Тунберг, основательница молодежного движения "школьная забастовка за климат", выступила на демонстрации в Риме . По данным столичной полиции, на традиционную проходящую в разных странах мира по пятницам акцию, состоявшуюся на Народной площади, собрались около 3,5 тыс. человек.

"Проблема заключается в том, что по-прежнему ничего не делается, чтобы не допустить экологической катастрофы. И мы должны подготовиться к долгой борьбе — не хватит недель или месяцев, понадобятся годы", — провозгласила 16-летняя школьница, которая выдвинута на Нобелевскую премию мира за свою деятельность, начавшуюся с единоличной забастовки перед зданием шведского парламента каждую пятницу.

Ее инициатива была подхвачена молодежью по всеми миру. В итальянской столице Грета выступила в верхней палате (Сенате) парламента, а также встретилась с Папой Римским в ходе коллективной аудиенции. Как она потом сама сообщила, понтифик ей сказал "идти вперед".

Римская акция проводилась по всем экологическим нормам. Как сообщило Radio-1, электрическая энергия, необходимая для работы микрофонов и музыкального сопровождения, вырабатывалась добровольцами, которые крутили педали специальных велосипедов. Среди участников были не только школьники, но и взрослые, в том числе эксперты в области климатических изменений и исследовали.