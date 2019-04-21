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Зеленский дал первые обещания 

Газета.Ru + ещё 27 1 час назад
Лидирующий по данным экзит-полов, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, рассказал о приоритетных направлениях своей работы.
Названы приоритеты политики Зеленского
Зеленский заявил, что будет продолжать "минский процесс", а также планирует остановить огонь в Донбассе.
"Задача — вернуть всех наших заключенных", — отметил он.
При этом Зеленский подчеркнул, что пока у него нет официального статуса.
"Я не могу вам обещать, но я сделаю все, чтобы вернуть наших ребят домой", — сказал он.
По данным первых официальных экзит-полов, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский побеждает на выборах.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.
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В мире , Видео , Украина , Владимир Зеленский , Газета.Ru
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