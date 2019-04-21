Зеленский дал первые обещания

Лидирующий по данным экзит-полов, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский , рассказал о приоритетных направлениях своей работы.

Зеленский заявил, что будет продолжать "минский процесс", а также планирует остановить огонь в Донбассе.

"Задача — вернуть всех наших заключенных", — отметил он.

При этом Зеленский подчеркнул, что пока у него нет официального статуса.

"Я не могу вам обещать, но я сделаю все, чтобы вернуть наших ребят домой", — сказал он.

По данным первых официальных экзит-полов, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский побеждает на выборах.

"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.