Зеленский дал первые обещания 

Лидирующий по данным экзит-полов, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, рассказал о приоритетных направлениях своей работы.
Зеленский заявил, что будет продолжать "минский процесс", а также планирует остановить огонь в Донбассе.
"Задача — вернуть всех наших заключенных", — отметил он.
При этом Зеленский подчеркнул, что пока у него нет официального статуса.
"Я не могу вам обещать, но я сделаю все, чтобы вернуть наших ребят домой", — сказал он.
По данным первых официальных экзит-полов, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский побеждает на выборах.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.