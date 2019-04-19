Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тереза Мэй выступила в качестве ассистента во время спортивного состязания 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приняла участие в качестве ассистента, разделяющего потоки бегунов, в предпасхальном 10-километровом забеге, который состоялся в пятницу на территории британского избирательного округа Мейденхед к западу от Лондона.
Глава британского правительства не ограничилась тем, что указывала направления движения потоков, но и разливала воду из графина в десятки стаканов.
Одетая, как и другие ассистенты, в желтый жилет с надписью Marshal, премьер вела себя на публике очень свободно и раскованно. Так, одних бегунов она приветствовала ударом ладони о ладонь, а другим не отказывала в совместном селфи. К тому же присутствовавшие на забеге быстро заметили, что еще одним ассистентом на мероприятии является супруг главы правительства Филип Мэй.
Впрочем, жители Мейденхеда уже успели привыкнуть к тому, что Тереза Мэй, представляющая этот округ в британском парламенте с 1997 года, нередко появляется на публичных мероприятиях, и, в частности, старается не пропускать воскресных церковных служб в храме близ деревни Соннинг храме. Там у них с мужем есть загородный дом, известный обилием любимых премьером кулинарных книг.
Мэй прибыла в Мейденхед, завершив непродолжительный отпуск в Уэльсе, где она вместе с мужем занималась своим любимым видом отдыха — пешими прогулками по горной местности.
ТАСС: последние новости
Номинированная на Нобелевскую премию школьница возглавила акцию в Риме Гуайдо призвал венесуэльцев выйти 1 мая на самую большую акцию протеста в истории страны Помпео продолжит участвовать в переговорах с КНДР, невзирая на требования Пхеньяна
Комментарии
В мире , Тереза Мэй , Парламент Великобритании , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меня это возмутило»: Порошенко требует объяснений14
В фанзоне Порошенко заметили убийц одесситов и Бузины143
«Вырыл себе могилу»: Порошенко вынесли вердикт271
Терпение лопнуло: Минск назвал причину ссор с Москвой68
Террорист в студии? Дебаты Порошенко сорвались116
Видео
«Вырыл себе могилу»: Порошенко вынесли вердикт
Украина В мире
«Я уже навластвовался». Лукашенко сделал заявление
СНГ В мире
Как жить дальше. Тимошенко назвала победителя выборов
В мире Украина
Теперь официально: Названа возможная причина пожара в Нотр-Даме
В мире Европа
Пугачева сделала заявление после юбилейного концерта
Шоу-бизнес
Медики раскрыли диагноз Быкова
Общество
Пилот перевернул самолет во время посадки
Общество Происшествия
В Беларуси нашли редкий советский танк
Оружие Армия
Россиянин сел в машину и взорвался
Происшествия
Памятник «ерунде» установили в Войковском районе
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение