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Гуайдо назвал дату свержения президента Венесуэлы Николаса Мадуро 

Вести.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо рассказал, когда намерен окончательно отстранить президента страны Николаса Мадуро от власти.
"1 мая мы начнем финальную фазу Операции "Свобода", — сообщил он на своей страничке в Twitter, пообещав, что в этот день на демонстрацию придет небывалое количество его сторонников.
"Нужно готовиться к тому, чтобы сделать заключительное усилие и добиться прекращения узурпации власти", — подчеркнул оппозиционер.
Гуайдо объявил себя президентом Венесуэлы в январе этого года, напоминает "Интерфакс". В настоящее время в отношении оппозиционера инициирован уголовный процесс по обвинению в попытке свержения законного президента Николаса Мадуро, а также в нарушении запрета на выезд из страны.
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В мире , Конфликты , Латинская Америка , Николас Мадуро , Интерфакс , Венесуэла
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