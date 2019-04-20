США пообещали надолго остаться на Украине

Комментируя предстоящие выборы президента Украины, он отметил, что «США пришли на долгий срок». Задачей Вашингтона, по словам Волкера, является поддержка мирной, сильной, демократической, процветающей и безопасной Украины. Также от вновь отметил необходимость полностью восстановить границы Украины, включая Крым.

12 апреля Волкер заявил, что США не поддерживают какого-либо определенного кандидата, а «выступают за принципы». Однако за несколько дней до этого он объяснил преимущества действующего президента Украины Петра Порошенко , вновь баллотирующегося на пост главы государства, против другого кандидата на эту должность — Владимира Зеленского

19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве также прошли дебаты с участием Порошенко и Зеленского. За прениями оппонентов наблюдали, по данным МВД страны, 22 тысячи зрителей. В ходе дебатов претенденты на пост главы государства встали на колени.