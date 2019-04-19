#дебаты
Шоу началось. Попкорн, пиво в наличии. pic.twitter.com/CtTS2DaJX0— Алла Добрая (Иногда) (@dobraya_ili) 19 апреля 2019 г.
Мне бы иметь такой талант отвечать (точнее много слов но не по вопросу) на экзаменах как это делает Порошенко на дебатах#дебаты— Padre (@krolikkatolik) 19 апреля 2019 г.
Сложно смотреть на губы которые не можешь поцеловать #дебаты pic.twitter.com/8YBLLnHnzh— дэмичкa💔☂️⚡ (@waynetodddc) 19 апреля 2019 г.
Дебаты закончились. Лучше всего их итоги отражает эта надпись pic.twitter.com/WfIthtHuGV— Лентач (@oldLentach) 19 апреля 2019 г.
когда на тебя орет какой-то клоун:#дебаты pic.twitter.com/2HRMdnBGRR— шшесс (@amomum_s) 19 апреля 2019 г.
даже котики смотрели дебаты#ДЕБАТЫ pic.twitter.com/0WPUXaofA9— вечный девственник🍪|сволочь (@my_eternallove) 19 апреля 2019 г.