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Дебаты Порошенко и Зеленского растащили на мемы 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Twitter
Дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского вдохновили пользователей сети на творчество. Зрители дебатов сделали мемы из кадров из трансляции и высказываний политиков.
Внимательные зрители обратили внимание на детали, которые уловили не все.
Дебаты кандидатов в президенты Украины прошли 19 апреля. За прениями оппонентов на киевском стадионе «Олимпийский» наблюдали, по данным МВД страны, 22 тысячи зрителей. В ходе дебатов претенденты на пост главы государства встали на колени.
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Комментарии
В мире , Статьи , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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