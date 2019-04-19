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Порошенко на дебатах в Киеве кричали «Уходи!» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Киеве на стадионе "Олимпийский" завершились предвыборные дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Нынешнему президенту Украины Петру Порошенко зрители кричали во время выступления "Уходи!" и "Ганьба!" ("Позор" по-украински).
Последние слова кандидатов перед окончанием дебатов были следующими:
Зеленский заявил: "Петр Алексеевич, хотел увидеть наши принципы. Это: равенство всех перед законом, закон об импичменте президента. Если нет медицины, если нет доступных лекарств — какая это нафиг реформа? Если нет дорог… Мы пришли, чтобы это исправить".
В ответ Порошенко сказал: "Мы с вами продолжим наше движение вперед, потому что мы знаем, что и как делать, это знает наша обновленная команда. Я хочу завершить, как и наше любое публичное мероприятие, совместным исполнением гимна".
Согласно данным МВД Украины, на стадион посмотреть дебаты вживую пришли примерно 22 тысячи человек.
Нынешний президент Украины Петр Порошенко и актер Владимир Зеленский — два кандидата на пост главы государства, прошедшие во второй тур по результатам выборов 31 марта. При этом результаты последних соцопросов показывают, что за Зеленского готовы отдать голоса примерно 35 процентов избирателей из тех, кто определился с выбором, тогда как за Порошенко — только порядка 15-16 процентов.
Второй тур выборов назначен на 21 апреля.
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Комментарии
В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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