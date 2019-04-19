Бывший президент США пошел наперекор всей американской элите

Во время своего традиционного выступления в воскресной баптисткой школе своего родного города Плейнс (штат Джорджия), 94-летний Джимми Картер рассказал о своем недавнем разговоре с президентом Дональдом Трампом о Китае. Трамп во время этого разговора выразил свою обеспокоенность растущей экономикой Китая, «опережающей Америку».

Картер, который нормализовал отношения Вашингтона и Пекина в 1979 г. (чем во многом заложил фундамент для победы США в Холодной войне), заметил в ответ, что значительная часть успехов Китая обязана его мирной внешней политике. Затем Картер назвал США «самой воинственной страной в мировой истории». По его словам, это стало результатом «навязывания наших американских принципов другим странам».

«Вы знаете, сколько раз с 1979 г. Китай воевал с кем-либо? — спросил Картеру у собравшейся на выступление аудитории. — Ни разу. Мы же все время воюем».

Это действительно верное замечание. Последний крупный конфликт с участием китайских военных произошел как раз в 1979 г., когда Народно-освободительная армия Китая вела боевые действия против вьетнамских вооруженных сил. После этого между двумя странами были зафиксированы только локальные пограничные и военно-морские столкновения.

По замечанию Картера, за 242 года своего существования Соединенные Штаты находились в мире только 16 лет. А если учитывать все войны, военные нападения, оккупации чужих территорий, то в истории США было всего пять лет мира: 1976 — последний год правления Джеральда Форда и 1977-1980 гг. — все время президентства Картера (если не брать во внимание провальную операцию «Орлиный коготь» по вызволению 53 заложников в посольстве США в Тегеране).

Картер также отметил, что мирная позиция Китая способствует его экономическому росту. «Сколько миль высокоскоростных железных дорог есть в США? — задался вопросом экс-президент. — В Китае построено 18000 миль (29 тыс. км), в то время как мы растратили 3 трлн. долларов на военные расходы». Отметим, что согласно исследованию, проведенному в ноябре 2018 г. Институтом международных и общественных отношений им. Уотсона при Университете Брауна, с 2001 г. США потратили 5,9 трлн. долларов на ведение войн в Ираке, Сирии, Афганистане, Пакистане и других странах.

«Это больше, чем вы можете себе представить, — подчеркнул Картер. — Китай не потратил впустую ни одного пенни на войну, и поэтому они впереди нас. Почти во всех отношениях. И я думаю, что разница в том, что если вы возьмете 3 трлн. долларов и вложите их в американскую инфраструктуру, у вас, вероятно, еще останется 2 трлн. долларов. У нас была бы скоростная железная дорога. У нас были бы мосты, которые не рушатся, у нас были бы дороги, которые поддерживаются должным образом. Наша система образования была бы такой же, как, скажем, в Южной Корее или Гонконге».

Картер, лауреат Нобелевской премии мира и член клуба «Старейшин» (куда входят, как правило, бывшие мировые лидеры), может себе позволить высказывать точку зрения, в корне расходящуюся с традиционными мировоззренческими установками американского политического истеблишмента. Например, несколько лет назад Джимми Картер с горечью заметил, что США больше не являются демократией, превратившись в типичную олигархию.

В то время как в Соединенных Штатах широко распространено убеждение, что страна почти всегда ведет войну в благородных целях и в «защиту свободы», мировое общественное мнение и факты рисуют совершенно иную картину. Большинство жителей других стран, опрошенных в ходе соцопроса Института Гэллапа в 2013 г., охарактеризовали Соединенные Штаты как наибольшую угрозу миру во всем мире. Опрос Pew Research Center, проведенный в 2017 г., показал, что рекордное количество людей в 30 опрошенных странах рассматривают мощь и влияние США как «основную угрозу» безопасности в мире. Учитывая многолетнюю привычку американцев бомбить, вторгаться, вмешиваться в выборы и пытаться свергнуть правительства в суверенных государствах, подобные результаты общественного мнения не должны удивлять.

Картер не раз поддерживал Россию по многим проблемам международной повестки. В частности, в 2014 г. он не только назвал воссоединение Крыма «неизбежным», но и подчеркнул, что это событие отвечало желаниям подавляющего большинства населения полуострова.

Картер также выступил против усиления американских санкций в отношении России, будучи уверенным в том, что «Путин не собирается использовать военную силу в Восточной Украине».

Несмотря на публичный отказ администрации Обамы сотрудничать с Россией в сирийском кризисе, осенью 2015 г. Картер передал российскому посольству в Вашингтоне карты сирийских позиций боевиков ИГИЛ . Они были подготовлены международным Центром Картера , неправительственной организацией, занимающейся защитой прав человека. Комментируя этот эпизод во время своего очередного публичного выступления, экс-президент добавил под смех зала: «Таким образом, в будущем, если Россия разбомбит что-нибудь не то, знайте, что это виноват не Путин, а я».

На фоне многих американских политиков, продолжающих носиться с жупелом российского вмешательства в американские выборы, Джимми Картер выглядит настоящей белой вороной. В истории США он считается не самым сильным президентом. Но именно Картер договорился с Китаем и провел с Советским Союзом серию переговоров об ограничении наступательных вооружений, которые в дальнейшем легли в основу ДСНВ, определившего архитектуру ядерной безопасности на многие десятилетия вперед.

Джимми Картер — один из немногих живущих сейчас политиков старой волны, которые отлично понимают необходимость нормализации двусторонних отношений великих держав.