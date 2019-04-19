Молдавия попросила США о помощи

По его словам, содействие со стороны США необходимо, чтобы найти решение приднестровской проблемы, соблюдая территориальную целостность Молдавии.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями об отношениях между Кишиневом и Вашингтоном, а также обсудили внутреннюю ситуацию в Молдавии в контексте прошедших парламентских выборов.

Ранее в феврале сообщалось, что Молдавия готова отказаться от идеи воссоединения с Приднестровьем, если это станет камнем преткновения для развития сотрудничества с НАТО и вступления в Евросоюз

Летом 2017 года молдавский парламент потребовал вывести российских военнослужащих с территории Приднестровья.