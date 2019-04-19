Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Молдавия попросила США о помощи 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Молдавии Игорь Додон обсудил с американскими конгрессменами помощь Соединенных Штатов в урегулировании приднестровского конфликта и продолжении переговоров в формате «5+2». Об этом Додон написал в своем Facebook-аккаунте.
По его словам, содействие со стороны США необходимо, чтобы найти решение приднестровской проблемы, соблюдая территориальную целостность Молдавии.
В ходе беседы стороны обменялись мнениями об отношениях между Кишиневом и Вашингтоном, а также обсудили внутреннюю ситуацию в Молдавии в контексте прошедших парламентских выборов.
Ранее в феврале сообщалось, что Молдавия готова отказаться от идеи воссоединения с Приднестровьем, если это станет камнем преткновения для развития сотрудничества с НАТО и вступления в Евросоюз.
Летом 2017 года молдавский парламент потребовал вывести российских военнослужащих с территории Приднестровья.
Приднестровская Молдавская Республика провозгласила независимость в 1990 году после вооруженного конфликта с Кишиневом. Сейчас в переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» участвуют Молдавия и ПМР как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников и ЕС и США — как наблюдатели.
Последние новости
Порошенко заявил о неспособности Зеленского противостоять России Мальта помешала России помочь Мадуро Врачи поставили диагноз Дмитрию Быкову
Комментарии
В мире , Конфликты , СНГ , США , Игорь Додон , ЕС , ОБСЕ , НАТО , Молдова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что происходит? Зеленский и Порошенко встали на колени133
Диагноз Быкову: жена писателя сделала заявление
Пока вы не уснули: Порошенко приготовили к худшему11
«Вы пытались выставить Украину проституткой»74
Дебаты года: Порошенко нарушил регламент133
Видео
«Я уже навластвовался». Лукашенко сделал заявление
СНГ В мире
Как жить дальше. Тимошенко назвала победителя выборов
В мире Украина
Теперь официально: Названа возможная причина пожара в Нотр-Даме
В мире Европа
Пугачева сделала заявление после юбилейного концерта
Шоу-бизнес
Медики раскрыли диагноз Быкова
Общество
Пилот перевернул самолет во время посадки
Общество Происшествия
В Беларуси нашли редкий советский танк
Оружие Армия
Россиянин сел в машину и взорвался
Происшествия
Памятник «ерунде» установили в Войковском районе
Новости Москвы
«Вопрос закрыт»: Лукашенко о русском языке
В мире СНГ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение