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США пообещали России тяжкую расплату 

Lenta.ru + ещё 3 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
США готовы «действовать жестко» в отношении России в ответ на ее вмешательство в политику других государств. Об этом на пресс-конференции заявил американский госсекретарь Майк Помпео, сообщает YAHOO News со ссылкой на агентство AFP.
По мнению Помпео, Москва виновна во вмешательстве в ситуации в Венесуэле и на Украине. Кроме того, российские власти якобы повлияли на ход президентских выборов в США в 2016 году.
«Не важно, о какой именно угрозе идет речь, мы донесем до россиян, что такое поведение неприемлемо», — приводит издание его слова. «Мы продолжим действовать жестко, чтобы сделать более тяжкой расплату России за ее злонамеренную деятельность», — сказал глава американской дипломатии.
Ранее 19 апреля стало известно, что в докладе спецпрокурора США Роберта Мюллера, выпущенном по результатам расследования связи президента Дональда Трампа с Россией, нет никаких доказательств того, что Москва контактировала с нынешним главой государства, однако считается, что она все же повлияла на американские выборы, передав WikiLeaks материалы, украденные у Демократической партии США.
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Комментарии
В мире , Конфликты , США , Роберт Мюллер , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Wikileaks , Yahoo , Венесуэла , Москва
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