Не пропускать Россию: США обратились с призывом ко всем странам мира

Госдепартамент США призвал все страны мира последовать примеру Мальты и не пропускать российские самолеты в Венесуэлу «Мы приветствуем решение правительства Мальты запретить российским самолётам использовать своё воздушное пространство для снабжения бывших властей Венесуэлы. Мы призываем все страны последовать примеру Мальты, чтобы прекратить поддержку диктатора Мадуро со стороны Кремля», — написала официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус в Twitter. Ранее стало известно, что 4 апреля Мальта отказалась дать разрешение на пролет через свое воздушное пространство двум российским самолетам, направлявшимся в Венесуэлу. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что это решение будет учтено российской стороной в рамках двусторонних отношений с Валеттой.