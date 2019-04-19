Жена Зеленского рассказала о недостатках супруга

По её словам, иногда шоумен бывает рассеянным в бытовых вопросах.

«Он не знает, где что лежит, постоянно всё ищет. Раньше у него вообще не было ключей от квартиры, и только в прошлом году мы их ему дали… Теперь он эти ключи ищет каждый день», — иронично рассказала Зеленская.

Она также добавила, что её муж много работает, не умеет расслабляться.

Ранее Елена Зеленская выразила желание пообщаться с супругой действующего президента Украины Мариной Порошенко.