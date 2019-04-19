Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал вопрос государственного статуса русского языка в стране закрытым. Об этом он сказал в ходе послания белорусскому народу и национальному собранию, трансляцию которого ведет телеканал «Беларусь-1».
«Замечаю, опять пошла эта языковая волна. Но я же вас просил: не поднимайте этот вопрос вообще, он закрыт в Беларуси. У нас два государственных языка, два! Русский и белорусский. Не украинский, не российский, русский, вы понимаете? Русский, в который мы душу вложили, люди гибли. Вместе с русскими людьми воевали, это наше, общее достояние», — сказал Лукашенко.
По его словам, только 50% населения страны смогут понять требования дорожных знаков на белорусском языке.
«Если кто-то хочет потерять разум, он потеряет русский язык. Если он хочет потерять свое сердце, он потеряет белорусский язык. Что вы хотите потерять?», — добавил он.