Макрон вручил Уэльбеку орден Почетного легиона

Писатель Мишель Уэльбек получил из рук президента Франции Эмманюэля Макрона высшую награду страны — орден Почетного легиона. О церемонии, прошедшей в четверг вечером, сообщила в пятницу радиостанция France Info. 63-летний француз удостоен степени рыцаря ордена.

Уэльбек прибыл в резиденцию президента в сопровождении своей молодой супруги и ряда друзей, в частности певца и музыканта Жан-Луи Обера, переложившего на музыку и спевшего его поэмы. Также на церемонии присутствовали бывший президент Франции Николя Саркози и писатель Фредерик Бегбедер

Вручая высокую награду, Макрон подчеркнул, что творчество Уэльбека указывает на то, что "он является романтиком в мире, ставшим сугубо материалистическим". Он также выразил уверенность, что произведения писателя не являются пессимистичными, а "полны надежды на лучшее будущее".

Уэльбек в настоящее время является самым переводимым французским писателем. Его последний роман "Серотонин", вышедший в начале года, пользуется большим успехом и во франкоязычных странах. По данным агентства Франс Пресс, там продано около 800 тыс. его экземпляров.

Первая книга Уэльбека — сборник эссе "Остаться живым" — увидела свет в 1991 году, а первый роман "Расширение пространства борьбы" был опубликован в 1994 году и сразу же принес известность автору. Следующий его роман "Элементарные частицы" (1998) также привлек внимание. За эту книгу писатель был удостоен французской литературной премии "Ноябрь". Уэльбек также является обладателем Гонкуровской премии за роман "Карта и территория" (2010).

Орден Почетного легиона был учрежден Наполеоном Бонапартом в 1802 году. Высшая награда Франции имеет пять степеней: две высших — кавалера Большого креста и великого офицера, — за которыми по нисходящей следуют степени командора, офицера и рыцаря. Награждения, за исключением особых случаев, проводятся от начальной степени к высшим, соблюдая продвижение по всем ступеням. Списки награжденных публикуются три раза в год — 1 января, на Пасху и в день Национального праздника 14 июля.