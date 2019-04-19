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В центре Киева перекрыли движение из-за дебатов 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В центре Киева частично ограничили движение транспорта из-за дебатов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, передает "112 Украина".
Дебаты пройдут на НСК "Олимпийский" вечером 19 апреля.
Ограничения будут действовать до окончания дебатов на Троицкой площади и улицах вблизи стадиона.
Ранее сообщалось, что Зеленский пока не планирует принимать участие в дебатах в эфире общественного телевидения.
В этот же день, 19 апреля, в 19.00 должны пройти дебаты Порошенко и Зеленского на НСК "Олимпийский". Украинский президент заявил, что может не успеть вовремя приехать на дебаты на общественном телевидении и попросил перенести время начала дискуссии.
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