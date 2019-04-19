Порошенко сделал заявление накануне дебатов с Зеленским

Кандидат в украинские лидеры Петр Порошенко обратился к украинцам в видеообращении накануне дебатов в "Олимпийском" с другим кандидатом Владимиром Зеленским . Об этом сообщает УНИАН.

По его словам, он хочет достучаться до украинцев, но не собирается использовать методы оппонента в обращении к избирателям, чтобы быть услышанным.

Порошенко признался, что ему не стыдно за пять лет его президентства. Кроме того, он пообещал "не сдаваться"

"Мы превращаемся в страну возможностей… Я буду бороться за Украину как Президент, как кандидат, как гражданин", — считает Порошенко.

Он добавил, что много работал и мало общался с народом, поэтому пытается "достучаться всеми средствами" до жителей.

Ранее сообщалось, что признали недействительными четверть миллиона бюллетеней на Украине.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Второй тур состоится 21 апреля.