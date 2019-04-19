Теперь официально: Названа возможная причина пожара в Нотр-Даме

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В полиции Парижа назвали вероятную причину пожара в Нотр-Даме 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Вероятной причиной пожара в соборе Парижской Богоматери является короткое замыкание, сообщили в полиции.
Следователи полагают, что возгорание было случайным, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.
При этом правоохранители допрашивают как сотрудников собора, так и специалистов, которые занимались его реставрацией.
Ранее сообщалось, что пожар в Нотр-Даме возник из-за «проблем с электричеством».
Напомним, в результате инцидента были утрачены шпиль и крыша исторического здания. При этом реликвии, хранившиеся в соборе, не пострадали. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить собор за пять лет.
Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, как удалось спасти Нотр-Дам от полного разрушения.
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