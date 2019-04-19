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Абэ и Трамп обменяются визитами 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ с 22 апреля проведет зарубежное турне. В планах главы японского правительства посетить шесть государств, среди которых США, Канада, Франция, Италия, Словакия и Бельгия.
Японский политик вернется на родину 29 апреля накануне церемонии отречения императора Акихито от престола, передает телерадиокомпания NHK.
Особое внимание в Токио придают развитию отношений с американскими партнерами. Абэ рассчитывает обсудить с Трампом двусторонние отношения, а также ситуацию в КНДР.
В свою очередь американский президент Дональд Трамп приедет в Японию в период с 25 по 28 мая. В поездке его будет сопровождать первая леди США Меланья Трамп.
Хозяин Белого дома первым из зарубежных лидеров пообщается с новым императором Японии после восшествия кронпринца Нарухито на престол. Тем самым официальный Токио намерен подчеркнуть особое уважение и пиетет, с которым относится к Вашингтону.
В конце июня Трамп снова будет находиться на японских островах. Политик приедет в японскую Осаку для участия в саммите G20.
Между тем министр иностранных дел Японии Таро Коно и глава оборонного ведомства Такэси Ивая обсудят со своими американскими коллегами госсекретарем Майклом Помпео и исполняющим обязанности министра обороны США Патриком Шанаханом обсудят инцидент с падением в акватории Тихого океана истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35A японских воздушных сил самообороны на консультациях в формате "2+2".
Переговоры пройдут 19 апреля в Вашингтоне. Стороны также поднимут вопросы двустороннего сотрудничества в оборонной сфере, в том числе в космическом пространстве.
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В мире , Синдзо Абэ , Дональд Трамп , Министерство обороны , Бельгия , Италия , Канада , КНДР , Словакия , США , Франция , Япония
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