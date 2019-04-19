Абэ и Трамп обменяются визитами

Японский политик вернется на родину 29 апреля накануне церемонии отречения императора Акихито от престола, передает телерадиокомпания NHK.

Особое внимание в Токио придают развитию отношений с американскими партнерами. Абэ рассчитывает обсудить с Трампом двусторонние отношения, а также ситуацию в КНДР

В свою очередь американский президент Дональд Трамп приедет в Японию в период с 25 по 28 мая. В поездке его будет сопровождать первая леди США Меланья Трамп.

Хозяин Белого дома первым из зарубежных лидеров пообщается с новым императором Японии после восшествия кронпринца Нарухито на престол. Тем самым официальный Токио намерен подчеркнуть особое уважение и пиетет, с которым относится к Вашингтону.

В конце июня Трамп снова будет находиться на японских островах. Политик приедет в японскую Осаку для участия в саммите G20.

Между тем министр иностранных дел Японии Таро Коно и глава оборонного ведомства Такэси Ивая обсудят со своими американскими коллегами госсекретарем Майклом Помпео и исполняющим обязанности министра обороны США Патриком Шанаханом обсудят инцидент с падением в акватории Тихого океана истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35A японских воздушных сил самообороны на консультациях в формате "2+2".

Переговоры пройдут 19 апреля в Вашингтоне. Стороны также поднимут вопросы двустороннего сотрудничества в оборонной сфере, в том числе в космическом пространстве.