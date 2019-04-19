В Берлине создадут международную комиссию по Крыму, заявили в бундестаге

Международную комиссию по мониторингу состояния дел с правами человека в Крыму и Донбассе создадут в Германии , сообщил депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.

"Мы создаем, по моей инициативе, международную комиссию по правам человека, которая будет заниматься мониторингом ситуации в Крыму и Донбассе", — сказал он РИА Новости на полях Ялтинского международного экономического форума.

По его словам, в работе комиссии изъявили желание участвовать депутаты из семи стран Евросоюза . Штаб-квартирой комиссии будет Берлин.

"Это будет альтернативная правозащитная организация. Я не вижу сегодня организаций, которые бы работали на полном нейтралитете в этом вопросе, у нас всегда идеологические догмы то с одной, то с другой стороны", — сказал депутат.

Ялтинский международный экономический форум проходит с 18 по 20 апреля. Число его участников превысило 4,5 тысячи человек, которые представляют около 100 стран. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума. РИА Новости Крым выступает генеральным региональным информационным партнером.