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В Берлине создадут международную комиссию по Крыму, заявили в бундестаге 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Международную комиссию по мониторингу состояния дел с правами человека в Крыму и Донбассе создадут в Германии, сообщил депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.
"Мы создаем, по моей инициативе, международную комиссию по правам человека, которая будет заниматься мониторингом ситуации в Крыму и Донбассе", — сказал он РИА Новости на полях Ялтинского международного экономического форума.
По его словам, в работе комиссии изъявили желание участвовать депутаты из семи стран Евросоюза. Штаб-квартирой комиссии будет Берлин.
"Это будет альтернативная правозащитная организация. Я не вижу сегодня организаций, которые бы работали на полном нейтралитете в этом вопросе, у нас всегда идеологические догмы то с одной, то с другой стороны", — сказал депутат.
Ялтинский международный экономический форум проходит с 18 по 20 апреля. Число его участников превысило 4,5 тысячи человек, которые представляют около 100 стран. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума. РИА Новости Крым выступает генеральным региональным информационным партнером.
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Комментарии4
В мире , Украина , Бундестаг , ЕС , РИА Новости , Германия , Республика Крым
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