Трамп возложил ответственность за «вмешательство» России в выборы на Обаму

При этом Трамп подчеркнул, что "что бы русские не сделали", на результаты выборов это не повлияло.

"Что бы русские не сделали в отношении выборов в 2016 году, это было сделано, когда президентом был Обама. Ему говорили об этом, а он ничего не предпринял! Но самое главное, на голосование это не повлияло", — написал Трамп.

18 апреля отредактированную версию доклада Мюллера представили в Конгрессе США , после чего ведомство выложило документ на своем сайте в открытом доступе. Доклад подтвердил отсутствие сговора между предвыборным штабом Трампа и Россией.

Россия неоднократно отвергала обвинения американской стороны в попытках повлиять на результаты президентских выборов в США в 2016 году.

Ранее сообщалось, что Трамп отреагировал на назначение Мюллера спецпрокурором нецензурной бранью, заявив, что "ему конец".