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Трамп возложил ответственность за «вмешательство» России в выборы на Обаму 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Президент США Дональд Трамп в своем твиттере заявил, что его предшественник на президентском посту Барак Обама не предпринял никаких мер в ответ на якобы вмешательство России в американские выборы в 2016 году.
При этом Трамп подчеркнул, что "что бы русские не сделали", на результаты выборов это не повлияло.
"Что бы русские не сделали в отношении выборов в 2016 году, это было сделано, когда президентом был Обама. Ему говорили об этом, а он ничего не предпринял! Но самое главное, на голосование это не повлияло", — написал Трамп.
18 апреля отредактированную версию доклада Мюллера представили в Конгрессе США, после чего ведомство выложило документ на своем сайте в открытом доступе. Доклад подтвердил отсутствие сговора между предвыборным штабом Трампа и Россией.
Россия неоднократно отвергала обвинения американской стороны в попытках повлиять на результаты президентских выборов в США в 2016 году.
Ранее сообщалось, что Трамп отреагировал на назначение Мюллера спецпрокурором нецензурной бранью, заявив, что "ему конец".
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В мире , Видео , США , Барак Обама , Дональд Трамп , Конгресс США
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