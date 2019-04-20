Президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео осудил заявления своего оппонента на президентских выборах Владимира Зеленского по Донбассу, сообщает пресс-служба главы государства. Помпео в свою очередь пожелал Порошенко успеха во втором туре.
Государственный секретарь заверил, что Вашингтон и впредь будет оставаться бок о бок с Украиной в деле восстановления ее суверенитета и территориальной целостности. В этом контексте было высказано "неприятие блокирования российской стороной объявления Пасхального перемирия в Донбассе", говорится в сообщении.
Порошенко в разговоре также осудил применение Зеленским термина "повстанцы ДНР / ЛНР" "в отношении российских оккупационных войск в Донбассе".
Сообщается, что Помпео пожелал Порошенко успехов во втором туре президентских выборов, который пройдет 21 апреля.