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Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского 

РИА Новости + ещё 14 59 минут назад
Фото: ТАСС
Президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео осудил заявления своего оппонента на президентских выборах Владимира Зеленского по Донбассу, сообщает пресс-служба главы государства. Помпео в свою очередь пожелал Порошенко успеха во втором туре.
Государственный секретарь заверил, что Вашингтон и впредь будет оставаться бок о бок с Украиной в деле восстановления ее суверенитета и территориальной целостности. В этом контексте было высказано "неприятие блокирования российской стороной объявления Пасхального перемирия в Донбассе", говорится в сообщении.
Порошенко в разговоре также осудил применение Зеленским термина "повстанцы ДНР / ЛНР" "в отношении российских оккупационных войск в Донбассе".
Сообщается, что Помпео пожелал Порошенко успехов во втором туре президентских выборов, который пройдет 21 апреля.
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В мире , Пожар в Нотр-Даме , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , США
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