Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского

Государственный секретарь заверил, что Вашингтон и впредь будет оставаться бок о бок с Украиной в деле восстановления ее суверенитета и территориальной целостности. В этом контексте было высказано "неприятие блокирования российской стороной объявления Пасхального перемирия в Донбассе", говорится в сообщении.

Порошенко в разговоре также осудил применение Зеленским термина "повстанцы ДНР / ЛНР" "в отношении российских оккупационных войск в Донбассе".

Сообщается, что Помпео пожелал Порошенко успехов во втором туре президентских выборов, который пройдет 21 апреля.