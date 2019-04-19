Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: анархисты Греции взяли ответственность за взрыв гранаты у посольства России в марте 

ТАСС + ещё 2 35 минут назад
Ранее не известная греческая анархистская организация "Заговор мести" взяла ответственность за взрыв гранаты 22 марта у полицейской будки возле консульского отдела посольства РФ в Афинах. Об этом сообщил в четверг портал In.gr.
По словам портала, группировка на анархистском сайте заявила, что осуществила эту акцию в "знак солидарности с российскими анархистами, арестованными ФСБ 1 февраля 2019 года".
Как ранее сообщил корреспонденту ТАСС представитель по печати министерства по делам защиты граждан Теодорос Хронопулос, граната, которую неизвестные бросили 22 марта в полицейскую будку возле консульского отдела посольства РФ в Афинах, была оборонного типа. Неизвестные кинули ее примерно около четырех часов утра (05:00 мск) в полицейскую будку у консульского отдела посольства РФ в Афинах. Произошел взрыв. Он был слабой мощности, нанес только небольшой материальный ущерб, сказал Хронопулос.
Расследование инцидента проводит антитеррористическое подразделение полиции. О результатах расследования пока не сообщалось.
ТАСС: последние новости
Трамп заявил, что Россия не смогла повлиять на выборы президента США в 2016 году Власти Парижа запретили 20 апреля акции протеста "желтых жилетов" в районе Нотр-Дама Джулиани: Ассанж мог знать, что Киев стоял за обвинениями в сговоре против Трампа
Комментарии2
В мире , Видео , Происшествия , ФСБ , ИТАР-ТАСС , Греция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-президент Украины оценил вероятность войны с Россией14
Порошенко решил стать премьер-министром24
«Как не было?» Доклад Мюллера не защитит Трампа
Раскрыты данные экспертизы Марьянова6
Офицеры ФСБ задержаны за вымогательство в Москве12
Видео
Как жить дальше. Тимошенко назвала победителя выборов
В мире Украина
Пугачева сделала заявление после юбилейного концерта
Шоу-бизнес
«Солнцепек» набирает популярность
Оружие Армия
«Отношение как к скоту»: зритель пожаловался на концерт Пугачевой
Шоу-бизнес
«Грохот и крики»: новые факты об умершей Цывиной
Шоу-бизнес
«Это, конечно, ненормально». Путин — президенту Эстонии
Политика Прибалтика
Умерла Ирина Цывина
Общество
Врачи из госпиталя Бурденко вылетят к Быкову
Общество
Кадыров выпустил в леса Чечни сотню пятнистых оленей
Общество
Зеленский назвал Путина врагом
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение